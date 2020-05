Reddito di cittadinanza: l’aumento e il lavoro nei campi per i percettori (Di domenica 3 maggio 2020) Il Reddito di cittadinanza cambia per l’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19: come annunciato ieri, la soglia del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) è incrementata da 9.360 euro a 10.000 euro. Ma, spiega oggi Il Messaggero, ci sono anche altre novità: Ma a chi spetta l’aumento del Reddito di cittadinanza? Sorridono i percettori del sussidio che attualmente prendono meno di 400 euro mensili: da maggio in poi, per arrivare a questa cifra, potranno richiedere come integrazione il Reddito di emergenza, che avrà appunto un valore di partenza di 400 euro e una durata di tre mesi. Secondo gli ultimi dati dell’Inps, aggiornati all’8 aprile, sono circa 370mila nuclei che si trovano in questa condizione su un totale di un milione di famiglie raggiunte dal Reddito di cittadinanza. Di più. Sempre ... Leggi su nextquotidiano Il reddito di emergenza e l’ampliamento del reddito di cittadinanza

Arriva il reddito di emergenza - cambia quello di cittadinanza : le misure del nuovo decreto anti crisi

Reddito di cittadinanza - ecco le date di pagamento di maggio (Di domenica 3 maggio 2020) Ildicambia per l’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19: come annunciato ieri, la soglia del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) è incrementata da 9.360 euro a 10.000 euro. Ma, spiega oggi Il Messaggero, ci sono anche altre novità: Ma a chi spetta l’aumento deldi? Sorridono idel sussidio che attualmente prendono meno di 400 euro mensili: da maggio in poi, per arrivare a questa cifra, potranno richiedere come integrazione ildi emergenza, che avrà appunto un valore di partenza di 400 euro e una durata di tre mesi. Secondo gli ultimi dati dell’Inps, aggiornati all’8 aprile, sono circa 370mila nuclei che si trovano in questa condizione su un totale di un milione di famiglie raggiunte daldi. Di più. Sempre ...

francescoseghez : Ha davvero senso istituire un reddito di emergenza che non sappiamo quanto tempo necessiterà per partire e che dovr… - Agenzia_Ansa : #Fase2 @matteorenzi 'La Calabria riapre bar e ristoranti? Bene, lo fa in sicurezza e all'aperto. Meglio così che… - matteosalvinimi : #Salvini: Agricoltori stanno chiedendo da un mese di poter ingaggiare chi prende Reddito di cittadinanza. Catalfo l… - CaioGCM : Reddito di emergenza si sommerà al reddito di cittadinanza?!? 1. Chi paga? 2. Chi tornerà al lavoro? 3. Quante offe… - giovanniproto67 : RT @giovanniproto67: #Disoccupati Sono molti i capitoli su cui ancora manca la quadra in maggioranza: se è vero che ci sarà un 'sussidio te… -

Ultime Notizie dalla rete : Reddito cittadinanza Reddito di cittadinanza 2020: requisiti ISEE nuovi Dl Aprile di maggio The Italian Times Reddito di cittadinanza: l’aumento e il lavoro nei campi per i percettori

Il reddito di cittadinanza cambia per l’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19: come annunciato ieri, la soglia del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) è incremen ...

Coronavirus, manovra: bonus da mille euro per gli autonomi, congedi parentali, colf e centri estivi. I nuovi requisiti

Il bonus di 600 euro pagato a marzo ai lavoratori autonomi sarà rinnovato per due mesi. Per la mensilità di aprile l’Inps effettuerà un versamento automatico di altri 600 euro a chi già ne aveva fatto ...

Il reddito di cittadinanza cambia per l’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19: come annunciato ieri, la soglia del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) è incremen ...Il bonus di 600 euro pagato a marzo ai lavoratori autonomi sarà rinnovato per due mesi. Per la mensilità di aprile l’Inps effettuerà un versamento automatico di altri 600 euro a chi già ne aveva fatto ...