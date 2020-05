Recupero Classiche ciclismo | il nuovo calendario e le date di Milano-Sanremo | Giro delle

Leggi su oasport

(Di domenica 3 maggio 2020) Il mondo delsta cercando di riorganizzarsi per poter tornare in strada dopo aver superato l’emergenza sanitaria. L’UCI ha già ufficializzato le nuovedel Tour de France (29 agosto-20 settembre, ma bisognerà apportaremodifiche perché gli eventi sportivi in terra transalpina sono vietati fino al termine del mese di agosto) e ha confermato che l’attività non riprenderà prima di luglio: la speranza è quella di lasciarci presto alle spalle questa pandemia e tornare a un situazione vicina alla normalità, anche se la vita sarà ben diversa rispetto a quella che abbiamo lasciato a inizio marzo. Ild’Italia potrebbe svolgersi dal 3 al 25 ottobre, subito dopo la Grande Boucle e il Mondiale (27 settembre), appena prima della Vuelta di Spagna. L’Unione Ciclistica Internazionale sta dunque ...