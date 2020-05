Raccolta fondi del corpo diplomatico della Santa Sede

Leggi su ildenaro

(Di domenica 3 maggio 2020) Su iniziativa del decano delpresso la, l’ambasciatore di Cipro George Poulides, e dell’ambasciatore d’Italia presso laPietro Sebastiani, molti diplomatici accreditati presso lastanno contribuendo allaConferenza episcopale italiana in favore delle strutture sanitarie e socio-sanitarie in Italia a fronte dell’emergenza del Covid-19. “Taleintende fornire un importante contributo alle misure messe in campo in Italia nel quadrorisposta alla grave emergenza derivante all’epidemia da Covid-19. In particolare, iraccolti saranno destinati a prestare assistenza concreta alle strutture più in difficoltà”, ricorda una nota. È “questo un segno tangibile di vicinanza e di solidarietà alle persone colpite dal virus ed a ...