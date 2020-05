Psycho: stasera su Iris il film di Gus Van Sant (Di domenica 3 maggio 2020) stasera su Iris, alle 21:20, va in onda Psycho, non il classico di Alfred Hitchcock ma la sua riedizione ad opera del regista americano Gus Van Sant. Psycho arriva stasera su Iris, alle 21:20 circa, per una serata all'insegna del brivido ma non di Alfred Hitchcock: il film che la rete Mediaset manderà in onda, infatti, è la versione del classico datata 1998 e firmata da Gus Van Sant. La storia, a distanza di quasi 40 anni, non è cambiata: una segretaria (interpretata da Anne Heche) ruba del denaro ad un cliente in affare con il suo boss. Lungo la strada, per raggiungere il suo ragazzo, si ferma in un lugubre motel gestito dall'ormai celebre Norman Bates, qui interpretato da Vince Vaughn. Gus Van Sant dà vita ... Leggi su movieplayer Psycho 2 film stasera in tv 28 marzo : cast - trama - curiosità - streaming

