Programmi TV di stasera, domenica 3 maggio 2020. Su Rai3 «Un giorno in Pretura» riparte da Gina Lollobrigida (Di domenica 3 maggio 2020) Gina Lollobrigida Rai1, ore 21.40: L’Allieva 2 - Replica Fiction di Fabrizio Costa del 2017, con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale. Prodotta in Italia. L’acaro rosso: Alice confessa a Claudio quello che è successo con Einardi. L’omicidio di un addetto alla manutenzione del cimitero cattura l’interesse dell’allieva: la sua collega e amica Lara sembra essere coinvolta nella vicenda. Sul fronte sentimentale, intanto, Conforti non cessa le ostilità, mentre Einardi continua il suo corteggiamento. Alice si sente sempre più confusa. Prison Blues: Il delitto di un giovane detenuto libico porta Alice a contatto con il mondo penitenziario, Claudio cerca di riavvicinarsi alla ragazza. ma le intromissioni di Einardi non fanno che alimentate le incomprensioni. Alice deve ammettere che la corte del brillante PM le fa piacere e, quando ... Leggi su davidemaggio Stasera in TV 3 Maggio : film e programmi

