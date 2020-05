Pornostar: ecco le 10 più cliccate al mondo. Unica ‘outsider’ Kim Kardashian, è comunque tra le più ambite.. (Di domenica 3 maggio 2020) La quarantena è lunga, monotona e, soprattutto, con il passar dei giorni, a meno che non ci si applichi con regole ferree e un ordine igienico ed alimentare ben preciso, inevitabilmente si cade in preda ad una confusione totale. Così, nella maggior parte dei casi, si mangia ad orari prima impensabili e, soprattutto la notte (visto che al mattino la sveglia tace), si tira tardissimo. Ora, visto che la ‘noia’ gioca brutta scherzi, si riacquisisce una sorta di ‘libertà adolescenziale’, dove finalmente il tempo concede spazi e libertà prima occupate da responsabilità ed incombenze varie. E come hanno riportato diverse agenzie di stampa, una delle conseguenze più ‘curiose’ – ma non più di tanto – è che in Italia le visite ai siti per incontri hard sono cresciute di oltre il 25%. Ancor ... Leggi su italiasera (Di domenica 3 maggio 2020) La quarantena è lunga, monotona e, soprattutto, con il passar dei giorni, a meno che non ci si applichi con regole ferree e un ordine igienico ed alimentare ben preciso, inevitabilmente si cade in preda ad una confusione totale. Così, nella maggior parte dei casi, si mangia ad orari prima impensabili e, soprattutto la notte (visto che al mattino la sveglia tace), si tira tardissimo. Ora, visto che la ‘noia’ gioca brutta scherzi, si riacquisisce una sorta di ‘libertà adolescenziale’, dove finalmente il tempo concede spazi e libertà prima occupate da responsabilità ed incombenze varie. E come hanno riportato diverse agenzie di stampa, una delle conseguenze più ‘curiose’ – ma non più di tanto – è che in Italia le visite ai siti per incontri hard sono cresciute di oltre il 25%. Ancor ...

italiaserait : Pornostar: ecco le 10 più cliccate al mondo. Unica ‘outsider’ Kim Kardashian, è comunque tra le più ambite..… - Maxkent55 : @4everAnnina Ecco la solita invidia; per una pornostar che è arrivata al successo politico, tutti a darle addosso! - pecoretattiche : @4everAnnina Dare della pornostar per un rossetto non è una cosa sessista? No? Poi, “tutt’altro che consono” solo p… -

Ultime Notizie dalla rete : Pornostar ecco Arriva sugli schermi il Grande Fratello Vir L'Espresso