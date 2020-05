Polemica Lando Norris-Simon Pagenaud nella gara Indycar virtuale | il pilota McLaren

Leggi su oasport

(Di domenica 3 maggio 2020) Siamo in un periodo di pausa in F1 per l’emergenza sanitaria in corso e i piloti cercano di tenersi allenati con le simulazioni. E’ il caso deldellache si è cimentatodi Indianapolis. Ebbene, il britannico è stato protagonista, suo malgrado, di un episodio particolare con il francese, vincitore della 500 Miglia di Indianapolis reale., dopo aver trionfato nel primo appuntamento sul tracciato di Austin, si avviava a concedere il bis. A quattro giri dal termine, infatti,si era portato al comando, mentreera ormai fuori dai giochi dopo essere stato coinvolto in uno scontro con Graham Rahal. Il transalpino, però, era riuscito a tornare in pista per poi ricevere l’indicazione del suo ingegnere Ben Bretzman di buttarefuori dalla, letteralmente. ...