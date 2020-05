PMI, Patuanelli: “Fra priorità ricapitalizzazione, pagamento debiti PA, ecobonus” (Di domenica 3 maggio 2020) (Teleborsa) – Il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli torna sul problema del sostegno alle imprese e, dopo i provvedimenti di emergenza per assicurarne la liquidità, auspica fra le altre cose una operazione di ricapitalizzazione delle imprese. Patuanelli, in vista del decreto di maggio, sostiene che occorre “dare risposte alle PMI” colpite dalla crisi innescata dall’epidemia ed afferma “siamo già in ritardo”. A questo proposito auspica “una massiccia iniezione di liquidità a fondo perduto, diretta e sotto forma di ricapitalizzazione delle imprese” e “interventi sugli oneri dei costi fissi” come quello relativo alle bollette elettriche. Fra le misure necessarie anche il pagamento dei debiti della P.A. ed interventi in altri settori, come quello dell’edilizia con un ecobonus al 120%. Leggi su quifinanza Patuanelli “Nascera’ fondo solidarieta’ nazionale per micro e pmi”

Patuanelli “Nascera' fondo solidarieta' nazionale per micro e pmi”

Coronavirus - Patuanelli : “7 miliardi in più nel Fondo di garanzia per le Pmi - prestiti fino a 25mila euro senza valutazione” (Di domenica 3 maggio 2020) (Teleborsa) – Il Ministro dello Sviluppo Economico Stefanotorna sul problema del sostegno alle imprese e, dopo i provvedimenti di emergenza per assicurarne la liquidità, auspica fra le altre cose una operazione didelle imprese., in vista del decreto di maggio, sostiene che occorre “dare risposte alle PMI” colpite dalla crisi innescata dall’epidemia ed afferma “siamo già in ritardo”. A questo proposito auspica “una massiccia iniezione di liquidità a fondo perduto, diretta e sotto forma didelle imprese” e “interventi sugli oneri dei costi fissi” come quello relativo alle bollette elettriche. Fra le misure necessarie anche ildeidella P.A. ed interventi in altri settori, come quello dell’edilizia con un ecobonus al 120%.

Agenzia_Ansa : #Fase2, in arrivo l'#ecobonus al 120%. Il ministro dello Sviluppo economico Stefano #Patuanelli in vista del nuovo… - RaiNews : 'L'economia italiana non può permettersi un secondo lockdown', scrive su Facebook il ministro dello Sviluppo econom… - Virus1979C : RT @Agenzia_Ansa: #Fase2, in arrivo l'#ecobonus al 120%. Il ministro dello Sviluppo economico Stefano #Patuanelli in vista del nuovo decret… - ciolonap : RT @Agenzia_Ansa: #Fase2, in arrivo l'#ecobonus al 120%. Il ministro dello Sviluppo economico Stefano #Patuanelli in vista del nuovo decret… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #Fase2, in arrivo l'#ecobonus al 120%. Il ministro dello Sviluppo economico Stefano #Patuanelli in vista del nuovo decret… -

Ultime Notizie dalla rete : PMI Patuanelli PMI, Patuanelli: “Fra priorità ricapitalizzazione, pagamento debiti PA, ecobonus” QuiFinanza Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 209.328 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2: di queste, 28.710 sono decedute (qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile). Seco ...

PATUANELLI:AIUTARE PMI E ECOBONUS A EDILIZIA

"Accelerare per dare risposte alle Pmi" più colpite dall'emergenza "siamo già in ritardo". Così il ministro dello Sviluppo economico, Patuanelli, su Fb. "Serve una massiccia iniezione di liquidità a f ...

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 209.328 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2: di queste, 28.710 sono decedute (qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile). Seco ..."Accelerare per dare risposte alle Pmi" più colpite dall'emergenza "siamo già in ritardo". Così il ministro dello Sviluppo economico, Patuanelli, su Fb. "Serve una massiccia iniezione di liquidità a f ...