Pensioene maggio 2020 | anche quescadenza è slittata al 4 maggio

Leggi su webzetanotes

(Di domenica 3 maggio 2020) I pensionati lamentano il continuo prolungarsi del giorno di pagamento della pensione; questo mese viene pagata il 4solo per coloro che hanno scelto l’accredito presso un istituto di credito. Lo spostamento della scadenza non è da attribuiree all’Inps ma al cambio della normativa già evidenziato in questo blog. La data “canonica” dovrebbe essere il giorno 1 di ogni mese a condizione che questo giorno non cade di sabato, domenica o altra festività. Questa condizione relativa allo spostamento dall’inizio delsi è verificata ben 4 volte nei seguenti mesi: 03 genaio03 febbraio02 marzo04Precisazione Inps per mese diVa comunque precisato, come sopra indicato, che in occasione di questo periodo tribolato dal Coronavirus l’Inps per il mese diha gia provveduto al pagamento ...