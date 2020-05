Pedro annuncia | Sto valutando altre offerte Roma pronta all' assalto dell' esterno del

(Di domenica 3 maggio 2020) Lasogna l'arrivo didurante il mercato estivo, quando lo spagnolo classe '87 potrebbe essere svincolato per la fine del contratto con il Chelsea. La conferma del mancato accordo con i Blues arriva direttamente dal calciatore. "Devo ancora parlare con la società, il mio contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Attualmente mi sto guardando intorno e", ha ammessoai microfoni di Cadena Ser aprendo alla possibilità di lasciare la Premier League. Il club...

La Roma sogna l'arrivo di Pedro durante il mercato estivo, quando lo spagnolo classe '87 potrebbe essere svincolato per la fine del contratto con il Chelsea. La conferma del mancato accordo con i Blue ...