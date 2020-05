Pedopornografia e “revenge porn”, onlus denuncia 29 canali Telegram attivi in Italia (Di domenica 3 maggio 2020) Tra i canali Italiani della piattaforma di messaggistica Telegram, ci sarebbero 29 gruppi di Revenge Porn. canali dedicati alla condivisione di materiale pornografico non consensuale e minorile. In totale ammonterebbero a oltre due milioni gli utenti combinati. A rivelarlo, l’organizzazione PermessoNegato.it, onlus che si occupa del supporto tecnologico alle vittime di violenza online e che conduce periodiche analisi dell’andamento del fenomeno sulle reti Italiane. L’organizzazione ha informato di aver segnalato i gruppi sia a Telegram che ad Apple e Google. Analoga segnalazione risale all’8 febbraio scorso, ma è rimasta sostanzialmente senza riscontro. Di origine russa ma oggi a Dubai, Telegram conta oggi più di duecento milioni di utenti. Con Whatsapp, Signal e Wire, è tra i servizi di messaggistica più utilizzati nel ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 3 maggio 2020) Tra ini della piattaforma di messaggistica, ci sarebbero 29 gruppi di Revenge Porn.dedicati alla condivisione di materiale pornografico non consensuale e minorile. In totale ammonterebbero a oltre due milioni gli utenti combinati. A rivelarlo, l’organizzazione PermessoNegato.it,che si occupa del supporto tecnologico alle vittime di violenza online e che conduce periodiche analisi dell’andamento del fenomeno sulle retine. L’organizzazione ha informato di aver segnalato i gruppi sia ache ad Apple e Google. Analoga segnalazione risale all’8 febbraio scorso, ma è rimasta sostanzialmente senza riscontro. Di origine russa ma oggi a Dubai,conta oggi più di duecento milioni di utenti. Con Whatsapp, Signal e Wire, è tra i servizi di messaggistica più utilizzati nel ...

