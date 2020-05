Pederzoli al Brescia? Il club smentisce | «Notizia infondata»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 3 maggio 2020) Ilha smentito ufficialmente lafatta trapelare dalla stampa su un possibile ingresso in società di MauroMauroal? Assolutamente no secondo quanto riporta il comunicato delle Rondinelle. Lache vedeva l’ingresso in dirigenza diera stata riportata dal Corriere della Sera. Questa la smentita dellombardo. COMUNICATO – «In merito alle indiscrezioni trapelate in questi giorni a mezzo stampa, in merito al possibile ingaggio da parte delCalcio del signor Mauro, la Societàcategoricamente tale possibilità. Con tutto il rispetto e la considerazione professionale del signor, che peraltro ha già avuto occasione di collaborare in passato con il Presidente Massimo Cellino, l’ipotesi di un suo coinvolgimento nella struttura dirigenziale del ...