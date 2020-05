PATRICIA ABATI | FIDANZATA PUPO Lui | in questo periodo ci vediamo di meno

zazoomnews : Patricia Abati fidanzata Pupo- Ecco come è entrata nella vita del cantante - #Patricia #Abati #fidanzata #Pupo- - zazoomblog : Patricia Abati fidanzata Pupo- Ecco come è entrata nella vita del cantante - #Patricia #Abati #fidanzata #Pupo- -

Ultime Notizie dalla rete : PATRICIA ABATI

Ospite di Mara Venier a Domenica In Pupo ha festeggiato i 40 anni del grande successo di ‘Su di Noi’ e ha ripercorso la sua carriera. Mara Venier a Domenica In ha svelato un retroscena su Pupo, sosten ...Patricia Abati è entrata in punta di piedi nella vita di Pupo, prima come manager, poi come amante, infine come fidanzata. All’inizio la loro storia è stata clandestina per un breve periodo di tempo, ...