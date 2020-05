Pascale | Ascierto e gli artisti napoletani in campo per la ricerca | il video è esilarante

Leggi su anteprima24

(Di domenica 3 maggio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Affrontare con ironia le ansie da Covid-19 e dare allo stesso tempo un senso concreto al lockdown. È partendo da questa idea che un collettivo di cantanti, giornalisti e attori, ha deciso di avviare una raccolta fondi per l’emergenza coronavirus e di farlo attraverso la realizzazione di unmusicale ispirato ad un brano della band più dissacrante della storia della musica italiana: gli Squallor. Il brano scelto è stato “Usa for Italy”, nato all’epoca come parodia di “We are the world” e che oggi, rimaneggiato ulteriormente ma rispettosamente da Viviana Serretiello, è diventato “Pay for Suditaly”. Attraverso la musica il collettivo “Play 4” vuole invitare tutti a sostenere le attività e ladello staff dell’Istituto Nazionale Tumori ...