Pontifex_it : Riscopriamo la bellezza di pregare il #Rosario a casa nel mese di maggio! Al termine,possiamo recitare una preghier… - luigidimaio : Nei momenti di crisi bisogna essere più uniti per il bene del popolo, perché l’unità è superiore al conflitto. Ogg… - vaticannews_it : #2maggio #omeliasantamarta #PapaFrancesco : Dio aiuti i governanti, siano uniti nei momenti di crisi per il bene de… - RobertoDiGreg : RT @La_manina__: Quando tu vai a cavallo e attraversi il fiume, non cambiare cavallo durante l’attraversamento. Papa Francesco. Incredibi… - Vhan84 : RT @PLCastagnetti: Nella mia terra si dice che se sei a cavallo e stai attraversando un fiume non devi sostituire il cavallo in mezzo al fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco Quelle trame contro papa Francesco e che cosa è davvero «vergognoso» Avvenire Dino Petralia nominato direttore del Dap: un siciliano a capo delle carceri

Un pm in prima linea nel contrasto ai clan, ma sempre attento al rispetto delle regole. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede chiude in tempi rapidissimi la crisi che si era aperta al vertice d ...

Papa Francesco, diretta Messa Santa Marta/ Video Rai 1: la perseveranza nella fede

Oggi, domenica 3 maggio 2020, Papa Francesco ci farà compagnia con la Santa Messa delle ore 7.00, celebrata dal Pontefice nella Cappella di Casa Santa Marta. L’appuntamento è fisso ogni giorno e in te ...

Un pm in prima linea nel contrasto ai clan, ma sempre attento al rispetto delle regole. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede chiude in tempi rapidissimi la crisi che si era aperta al vertice d ...Oggi, domenica 3 maggio 2020, Papa Francesco ci farà compagnia con la Santa Messa delle ore 7.00, celebrata dal Pontefice nella Cappella di Casa Santa Marta. L’appuntamento è fisso ogni giorno e in te ...