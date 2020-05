Ostia | trovato cadavere sugli scogli dietro al porto turistico

(Di domenica 3 maggio 2020) Ildi un uomo è statoquesta mattinaad. Il corpo era in via dell’Idroscalo in prossimità dei capannoni di un cantiere navale nell’area del. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori, la Polizia di Stato e il 118. L'articoloalproviene da Italia Sera.

