Orsato, Pjanic e il mistero dell’audio sparito: la rivelazione su Inter-Juve (Di domenica 3 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Giuseppe Pecoraro in un’Intervista rilasciata a ‘Il Mattino’ parla per la prima volta dopo le dimissioni da capo della Procura Federale FIGC dello scorso dicembre, e lo fa con una rivelazione choc. “Quel file su Inter-Juve di Orsato è sparito”. Dopo due anni, l’ex Prefetto di Roma, è tornato sulle polemiche per il match tra Juventus e Inter nell’anno in cui il Napoli sfiorò lo scudetto con Sarri. I bianconeri perdevano contro l’Inter a San Siro ma riuscirono a rimontare negli ultimi minuti vincendo la partita sotto gli occhi dei giocatori del Napoli che in tv prima si illusero e poi furono presi dalla depressione. Nacque il celebre scudetto “perso in albergo”, come disse Maurizio Sarri che all’epoca era il “Comandante” del club ... Leggi su anteprima24 Inter-Juventus 2018 - Pecoraro : “Sparito audio Orsato-VAR su Pjanic”

