Omicidio Melania Rea, Salvatore Parolisi presto libero. La rabbia della famiglia Rea, “Una persona che ha ucciso la madre di sua figlia non può lasciare il carcere dopo solo 10 anni” (Di domenica 3 maggio 2020) Salvatore Parolisi presto sarà libero. Dopo aver trascorso dieci anni di anni ha maturato, secondo la legge italiana, i requisiti per ottenere i permessi per uscire dalla prigione. Molto presto uscirà per svolgere un percorso esterno e potrà trovare un lavoro ed e vivere una vita quasi normale in libertà. La notizia ha provocato tantissima rabbia nella famiglia di Melania Rea: “Parolisi rimarrà sempre un assassino! Altro che riabilitazione. Una persona che ha ucciso la moglie e la madre di sua figlia non può lasciare il carcere dopo appena dieci anni. Nonostante l’atrocità commessa, a Parolisi era già stato concesso un lauto sconto di pena, concedergli anche i permessi premio o la possibilità di lavorare all’esterno del carcere equivale a uccidere Melania un’altra volta. Sembra quasi che si ... Leggi su baritalianews Omicidio Melania Rea - Parolisi vicino alla libertà. La rabbia della famiglia

