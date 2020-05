Olimpiadi Invernali Squaw Valley 1960 | il medagliere e tutti i podi azzurri Solo un

Leggi su oasport

(Di domenica 3 maggio 2020) I Giochi dell’ottava Olimpiade Invernale si tengono a, negli Stati Uniti, nel, ed iniziano il 18 febbraio per terminare il 28 dello stesso mese. L’Italia partecipa con una delegazione di 28 atleti, di cui 21 uomini e 7 donne, in 6 discipline, cogliendo uno, un bronzo, che valgono il quattordicesimo posto nel. Il portabandiera è Bruno Alberti. Come detto, l’unica medaglia azzurra arriva nello slalom gigante femminile: si tratta del bronzo centrato il 23 febbraio da Giuliana Minuzzo, già di bronzo otto anni prima alledi Oslo nella discesa libera, la quale termina terza nella gara vinta dall’elvetica Yvonne Rüegg con il crono di 1’39″9. Alla piazza d’onore si classifica la statunitense Penelope Pitou, seconda con il tempo di 1’40″0, mentre l’azzurra arriva terza ...