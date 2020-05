Olanda | da Fca a Ferrero e Mediaset ecco i gruppi italiani con sede ad Amsterdam E la Ue

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 maggio 2020) Iche hannoo filiali nei Paesi Bassi sono tanti. Fca e Ferrari hanno qui la lorolegale, la Exor della famiglia Agnelli quella fiscale.legale adanche per, ma ad aver creato holding qui sono pure alcune delle più importanti partecipate italiane: Eni, Enel e Saipem. In viaggio verso il paese dei tulipani anche Campari che sta per trasferire qui la sua. E poi Luxottica, qui dal 1999,, Illy, Telecom Italia, Prysmian e la Cementir di Caltagirone. La banche tendono invece a preferire i regimi fiscali di Irlanda e Lussemburgo. Uno dei grimaldelli impiegati negli ultimi anni per recuperare una piccola parte dei proventi fiscali sottratti in questo modo agli altri Paesi è stato contestare gli aiuti pubblici, proibiti da Bruxelles quando ledono la concorrenza. Ma la Commissione proprio in questi giorni ha sancito che ...