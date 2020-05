“Ogni vita è un racconto”: a Bergamo il memoriale dedicato alle vittime del Covid (Di domenica 3 maggio 2020) Il memoriale di Bergamo dedicato alle vittime di Coronavirus Bergamo ha già da ora un memoriale per ricordare le vittime di Coronavirus, che in soli due mesi di emergenza sono state oltre 4mila. L’iniziativa multimediale è stata inaugurata giovedì 30 aprile in piazzetta Spada, accanto al palazzo del quotidiano locale l’Eco di Bergamo, sulle note struggenti di Somewhere over the rainbow suonate dalla violoncellista Clelia Accili. Un maxischermo ricorderà le persone uccise dal virus e l’amore della città per loro: oltre 4mila immagini delle persone uccise dal virus, con i dati e un sottofondo musicale saranno proiettate ogni giorno nella piazza della città più devastata dall’epidemia in Italia. Le stesse immagini saranno pubblicate sul sito del giornale. Le famiglie potranno far avere al quotidiano i messaggi rivolti ... Leggi su tpi Chiara Nasti : “Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell’armadio - una Jaguar in garage - una tigre nel letto - e un asino che paghi per ogni cosa” (Di domenica 3 maggio 2020) Ildidi Coronavirusha già da ora unper ricordare ledi Coronavirus, che in soli due mesi di emergenza sono state oltre 4mila. L’iniziativa multimediale è stata inaugurata giovedì 30 aprile in piazzetta Spada, accanto al palazzo del quotidiano locale l’Eco di, sulle note struggenti di Somewhere over the rainbow suonate dalla violoncellista Clelia Accili. Un maxischermo ricorderà le persone uccise dal virus e l’amore della città per loro: oltre 4mila immagini delle persone uccise dal virus, con i dati e un sottofondo musicale saranno proiettate ogni giorno nella piazza della città più devastata dall’epidemia in Italia. Le stesse immagini saranno pubblicate sul sito del giornale. Le famiglie potranno far avere al quotidiano i messaggi rivolti ...

