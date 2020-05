Nuove regole dall’Ambasciata italiana in Francia

(Di domenica 3 maggio 2020) Il sito dell’Ambasciata d’Italia in, di cui Sua Eccellenza l’Ambasciatore Teresa Castaldo, informa che le misure di confinanamento sono state prorogate fino all’11 Maggio, e nulla cambierà fino a quella data. Sono stati sospesi i voli per Nizza/Roma Fiumicino e Marsiglia – Roma Fiumicino . Resta il collegamento Parigi – Charles De Goulle Roma Fiumicino. Per tutte le altre informazioni e l’acquisto dei biglietti , si può contattare il call ventre Alitalia che dallarisulta al numero 0892655655, (Dall’Italia 892010), oppure si può contattare la propria Ambasciata. È’ stata aggiornata la pagina del sito diplomatico ove si possono porre domande per i cittadini italiani che devono rimpatriare dall’estero , curata dalla Farnesina. Ricordiamo che a seguito del discorso alla Nazione del ...

La Val Gandino fa chiarezza e spiega ai sui cittadini le nuove regole in vigore da lunedì 4 maggio. Spiegando come e dove si potrà andare a fare la spesa. «In forza del decreto e dell’ordinanza di cui ...Il Governo dissipa con una Faq, ossia una risposta a domande frequenti, il dubbio insinuato dal nuovo dpcm per la “fase 2”. Posso spostarmi per far visita a qualcuno? Sono consentiti gli spostamenti p ...