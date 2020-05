“Non lo permetto!”. Marco Carta su tutte le furie: è successo dopo la morte di Nonna Elsa (Di domenica 3 maggio 2020) Lo ricorderete tutti quello che è successo lo scorso 21 aprile a Marco Carta. Il cantante sardo infatti ha dovuto dire addio per sempre alla Nonna Elsa Ferrone. Un settimanale ha dedicato una copertina al cantante con un titolo fortemente criticato: “Marco Carta: ‘sono disperato. Ho perso la mia Nonna. Maria De Filippi mi è vicina’”. In un video pubblicato sui social Marco Carta è apparso molto arrabbiato e ha precisato di non aver rilasciato dichiarazione alcuna in merito alla scomparsa della Nonna, né alla presunta vicinanza di Maria. Il motivo della diretta è stato quello di smentire pubblicamente la rivista e l’articolo in questione, precisando: “Si può mangiare sulla mia carne viva ma non sulla carne di mia Nonna scomparsa una settimana fa. Io non lo permetto non esiste, perchè sul dolore non si ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 3 maggio 2020) Lo ricorderete tutti quello che èlo scorso 21 aprile a. Il cantante sardo infatti ha dovuto dire addio per sempre allaFerrone. Un settimanale ha dedicato una copertina al cantante con un titolo fortemente criticato: “: ‘sono disperato. Ho perso la mia. Maria De Filippi mi è vicina’”. In un video pubblicato sui socialè apparso molto arrabbiato e ha precisato di non aver rilasciato dichiarazione alcuna in merito alla scomparsa della, né alla presunta vicinanza di Maria. Il motivo della diretta è stato quello di smentire pubblicamente la rivista e l’articolo in questione, precisando: “Si può mangiare sulla mia carne viva ma non sulla carne di miascomparsa una settimana fa. Io non lo permetto non esiste, perchè sul dolore non si ...

