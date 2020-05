Nino Formicola | la speciale iniziativa per supportare il mondo del teatro

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 3 maggio 2020) Anche quest’oggi sono numerosi gli amici e gli ospiti di Mara Venier in video-collegamento a Domenica In. Fra questi figura anche, conosciuto al grande pubblico come il “Gaspare” che tanto ha fatto divertire in passato al fianco del compianto compare, “Zuzzurro”. L’attore, in diretta da casa sua, racconta un’interessanteper far avvicinare il pubblico aldel, di cui è un amatissimo rappresentante. Il progetto di“Gaspare”, in video-collegamento a Domenica In, ha raccontato a Mara Venier i dettagli di un’molto interessante pensata per gli appassionati del. Ilteatrale, così come quello della musica, del cinema e dello spettacolo in generale, è uno dei più colpiti dall’emergenza Coronavirus. Per questo ...