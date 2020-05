Nino Formicola Il grido di paura a Domenica In | Staremo fermi quasi un anno

(Di domenica 3 maggio 2020)protagonista nella trentaquattresima puntata di “In”, in onda3 maggio alle 14.00 su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma con Mara Venier.

marcoluci1 : RT @MontiFrancy82: A #DomenicaIn ospiti lo chef #GennaroEsposito @pupoghinazzi #ClaudioAmendola @rawvatsy #AlessandroSiani #NinoFormicola #… - MontiFrancy82 : A #DomenicaIn ospiti lo chef #GennaroEsposito @pupoghinazzi #ClaudioAmendola @rawvatsy #AlessandroSiani… - SMSNEWSOFFICIAL : A #DomenicaIn ospiti lo chef #GennaroEsposito @pupoghinazzi #ClaudioAmendola @rawvatsy #AlessandroSiani… - SMSNEWSOFFICIAL : A Domenica In ospiti lo chef Gennaro Esposito, Pupo, Claudio Amendola, Fabio Rovazzi, Alessandro Siani, Nino Formic… - MilanoStremitz1 : RT @Milanodavedere: Quanto ci ha fatto ridere! -

Ultime Notizie dalla rete : Nino Formicola

Nino Formicola protagonista nella trentaquattresima puntata di “Domenica In”, in onda domenica 3 maggio alle 14.00 su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma con Mara Venier al timone.Alessandra Raya non manca mai di dare tutto il suo supporto al marito Nino Formicola, conosciuto con il nome d’arte di Gaspare. Fra i due è senza dubbio lei la più attiva sui social e non ci stupisce ...