Napoli | riaprono 13 parchi comunali ma l’accesso sarà controllato

Leggi su ildenaro

(Di domenica 3 maggio 2020) Da domani si potrà tornare a passeggiare neicittadini così come prevede l’ultimo decreto del presidente del Consiglio e il Comune diriaprirà 13. I cancelli, in via provvisoria, si apriranno soltanto dalle ore 8 alle 15.30. Per ogni parco sarà aperto un solo accesso così da controllare i flussi. Iche aprono sono: la Villa Comunale con ingresso piazza della Vittoria; il Virgiliano con ingresso da viale Virgilio; il parco Mascagna con ingresso via Ruoppolo; l’area attrezzata in via Orsolona ai Guantai Parco Camaldoli con ingresso su via Orsolona; il parco Buglione con ingresso da via Domenico Fontana; il Parco del Poggio con ingresso unico via del Poggio; il parco Nicolardi con ingresso unico via Nicolardi; il parco Troisi con ingresso viale due Giugno; il parco De Filippo con ingresso via Califano; il parco Ciro ...