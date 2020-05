Napoli | Lorenzo Insigne comunica alla squadra il ritorno agli allenamenti

(Di domenica 3 maggio 2020) “Si torna al lavoro”. Un annuncio importante, emozionante, quello di, il capitano del, ai suoi compagni di. Nella giornata di ieri è arrivata infatti l’autorizzazione dRegione Campania con la nuova ordinanza circa gli. Si potrà lavorare al centro sportivo svolgendo gli esercizi in forma individuale. La notizia era arrivata già venerdì ai calciatori. Il 1° maggio il capitano aveva parlato al telefono con il presidente Aurelio De Laurentiis e ha diffuso la notizia al resto dellacon unazione ufficiale nella chat di gruppo. Un passo in avanti fondamentale verso la libertà, andando incontro alnormalità, auspicabile quanto prima. Tuttavia, l’ombra della minaccia di uno stop definitivo è sempre dietro l’angolo. Secondo la Repubblica, ...

enbusy : Il mio Napoli 21/22:Meret,Di Lorenzo,Manolas,Koulibaly,E.Palmieri,Ruiz,Allan,Demme,Zielisky,Mertens,Milik. Karnezis… - crisci_lorenzo : RT @Ipertesa: A #Napoli hanno creato le bomboniere di laurea con #DeLuca e il #lanciafiamme Sapete se sono già uscite quelle di #Zaia con… - badmendihhh : @iammanucalvo @Martin_lopez40 @Juanibritoo @TomTourinio tiene una casaca del napoli de lorenzo insigne - Notiziedi_it : Da Insigne a Di Lorenzo, il Napoli ha un’anima italiana - crisci_lorenzo : RT @gloriapoch72: 'Né governi o terremoti, né ministri né Borboni: piensa si ci a fanno ‘sti coglioni ad ammazzare ‘sta città…Mi alzo, pren… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Lorenzo

AreaNapoli.it

In questo periodo di isolamento per via dell’emergenza Coronavirus, Lorenzo Tonelli è tra i giocatori della Sampdoria più attivi sui social. Ripescando alcune vecchie foto, il difensore blucerchiato h ...Il terzino della Fiorentina Lorenzo Venuti si è raccontato al canale ufficiale viola raccontando la sua quotidianità in questo periodo e alcuni ricordi legati al suo ritorno a Firenze dopo varie esper ...