MotoGP, Valentino Rossi e il leggendario sorpasso su Casey Stoner a Laguna Seca 2008 – VIDEO (Di domenica 3 maggio 2020) Ci sono gare e singoli episodi che a volte possono segnare per sempre una rivalità. Nel caso del dualismo tra Valentino Rossi e Casey Stoner, il momento più iconico è indubbiamente il sorpasso del “Dottore” sull’australiano al temibile cavatappi di Laguna Seca nel 2008. Una manovra leggendaria che racchiude al suo interno coraggio, spavalderia, talento ed una buona dose di follia nel corso di una gara meravigliosa ed indimenticabile. È il 20 luglio del 2008 quando i piloti della MotoGP si schierano in griglia per il Gran Premio degli Stati Uniti d’America, undicesimo round di una stagione fino a quel momento caratterizzata da una lotta a tre per la leadership del campionato tra Valentino Rossi su Yamaha (187 punti), Daniel Pedrosa su Honda (171) e Casey Stoner su Ducati (167). Quest’ultimo è campione iridato in carica ed ... Leggi su oasport MotoGP - mercato 2021 : i sedili già confermati e le trattative in corso. Valentino Rossi ago della bilancia

