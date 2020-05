Milan | Donnarumma può riscrivere la storia Futuro? Tre ipotesi per il portiere rossonero

(Di domenica 3 maggio 2020) L'edizione odierna del quotidiano TuttoSport, nello spazio riservato al calcio, fa un focus su Gianluigi. Ilpropone alun contratto a lunga scadenza e a cifre consone al suo valore (non sono contemplate trattative al ribasso da Raiola). Gigio , nelle intenzioni del club di via Aldo Rossi, potrebbe diventare una sorta di uomo-simbolo. Addirittura, sarebbe anche ipotizzabile la fascia da capitano, il che lo renderebbe il primodelladel club ad essere...

VincenzoLentin1 : RT @tvdellosport: ?? “MI AUGURO POSSA CONTINUARE LA FAVOLA DI DONNARUMMA AL MILAN . ?? Massimiliano Mirabelli, ex DS del Milan, ospite a #Spo… - PianetaMilan : Le ultime sul futuro di @gigiodonna1 ???? #Donnarumma #Milan #SempreMilan - Lele070814 : RT @MilanNewsit: SportMediaset - Milan, Donnarumma vuole rimanere in rossonero: Gigio l'ha confidato ai suoi compagni - milanparade : @lanonimored @corsaroll @acmilan Addio a Donnarumma, Theo Hernandez, Romagnoli e Ibrahimovic. Il Milan pesca i sost… - Angelredblack1 : Secondo quanto riportato da @Sport_Mediaset Gigio #Donnarumma ha confidato ai suoi compagni la ferma volontà di res… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Donnarumma

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA RINNOVO / Il futuro di Gianluigi Donnarumma tiene in apprensione il mondo Milan. Il portiere classe 1999 ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2021. Senza un prolunga ...TORINO- Come riferito dalla stampa francese, la Juventus e il Psg sono pronte a darsi battaglia per arrivare a Gianluigi Donnarumma, il cui futuro al Milan è in bilico. Il club bianconero, nonostante ...