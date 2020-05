Migranti | barca in pericolo con 90 persone a bordo Alarm phone | «Persi i contatti

Leggi su open.online

(Di domenica 3 maggio 2020) «Abbiamo perso il contatto con le, l’ultima volta che abbiamo parlato con loro ci hanno riferito che la situazione sullaè critica, in particolare per gli anziani e per una persona che ha perso conoscenza». Questo l’allarme lanciato nella prima mattinata da, l’organizzazione non governativa che gestisce le richieste di soccorso deinell’area del Mar Mediterraneo, dopo l’allarme lanciato nella tarda serata di ieri, in cui si comunicava che «un’imzione incon circa 90nella SAR maltese ci ha appena contattati». May 2, 2020 Una comunicazione a cui aveva fatto seguito la segnalazione di allerta, a detta dialle autorità, «affinché si attivino per un salvataggio immediato senza ritardi».ha ...