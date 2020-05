Michelle Hunziker si difende: “A Striscia mai offeso Giovanna Botteri” (Di domenica 3 maggio 2020) La presentatrice svizzera risponde alle accuse di body shaming rivolte alla trasmissione Striscia la Notizia per il servizio sulla giornalista Giovanna Botteri. “Ho visto che si è alzato un polverone incredibile su una fake news totale. Dicono che noi (Striscia la Notizia, ndr) abbiamo offeso una giornalista che si chiama Giovanna Botteri“. Inizia così il … L'articolo Michelle Hunziker si difende: “A Striscia mai offeso Giovanna Botteri” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek ‘Striscia la Notizia’ nella bufera per il servizio sulla giornalista Giovanna Botteri - interviene anche la conduttrice Michelle Hunziker : ecco cosa è successo (Video)

