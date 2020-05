Meteo Italia al 14 Maggio piuttosto ESTREMO, super SBALZI in vista (Di domenica 3 maggio 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 14 Maggio A quanto pare non ci faremo mancare niente. L'evoluzione Meteo climatica della seconda settimana di Maggio, visto che temporalmente siamo proiettati in quella direzione, potrebbe regalarci - si fa per dire - turbolenze clamorose. Dopo il caldo, il gran fresco. Fresco proveniente dal nord Europa, o dal nord Atlantico, capace di innescare una crisi temporalesca importante o addirittura di provocare un vero e proprio peggioramento del quadro Meteorologico. Difatti non possiamo escludere la formazione di vortici ciclonici secondari, o gocce fredde che dir si voglia, capaci di dar luogo a fenomeni localmente violenti. E' una possibilità a nostro avviso concreta, perché i contrasti termici che andranno a svilupparsi dovrebbero facilitare la dissipazione del calore in eccesso tramite precipitazioni di una certa rilevanza. ... Leggi su meteogiornale Meteo Italia a 15 giorni ESTREMO - super SBALZI in vista

Meteo Italia sino al 13 maggio : prima CALDO d'Africa - poi furiosi TEMPORALI

Previsioni Meteo - la “fase 2” inizia con una grande ondata di caldo : estate anticipata - oltre +30°C in tutt’Italia (Di domenica 3 maggio 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEFINO AL 14A quanto pare non ci faremo mancare niente. L'evoluzioneclimatica della seconda settimana di, visto che temporalmente siamo proiettati in quella direzione, potrebbe regalarci - si fa per dire - turbolenze clamorose. Dopo il caldo, il gran fresco. Fresco proveniente dal nord Europa, o dal nord Atlantico, capace di innescare una crisi temporalesca importante o addirittura di provocare un vero e proprio peggioramento del quadrorologico. Difatti non possiamo escludere la formazione di vortici ciclonici secondari, o gocce fredde che dir si voglia, capaci di dar luogo a fenomeni localmente violenti. E' una possibilità a nostro avviso concreta, perché i contrasti termici che andranno a svilupparsi dovrebbero facilitare la dissipazione del calore in eccesso tramite precipitazioni di una certa rilevanza. ...

leone52641 : RT @tweetnewsit: Previsioni meteo per domani, #4Maggio 2020: Nord, Centro e Sud Italia: vediamo i dettagli con la rimonta dell'anticiclone… - noiblu : RT @GustavoMichele6: E' arrivata con un carico di bonsai dalla Cina: la vespa killer si sta diffondendo in Italia, 'bisogna fermarla' – Met… - cinzia_pietro : RT @GustavoMichele6: E' arrivata con un carico di bonsai dalla Cina: la vespa killer si sta diffondendo in Italia, 'bisogna fermarla' – Met… - tweetnewsit : Previsioni meteo per domani, #4Maggio 2020: Nord, Centro e Sud Italia: vediamo i dettagli con la rimonta dell'antic… - lillyhami : RT @GustavoMichele6: E' arrivata con un carico di bonsai dalla Cina: la vespa killer si sta diffondendo in Italia, 'bisogna fermarla' – Met… -