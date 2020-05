MediasetTgcom24 : Coronavirus, Sardegna: via libera alle messe, dall'11 parrucchieri e moda aperti #Coronavirusitalia… - SkyTG24 : Coronavirus Italia, Fase 2: probabile via a messe da 24 o 31 maggio - fanpage : In Sardegna via libera alle messe, sfida della Regione a Conte - igolmar : RT @Eneriry: La tanto attesa ordinanza di #Solinas ha scaricato le responsabilità (parecchie) sui sindaci e ha dato il via alle messe (urge… - allemacc : RT @Valenti00278189: ????????Bellissima notiziaaaaaa! La fase due sarda, Solinas riapre tutta la Sardegna: sì anche alle Messe, al Cagliari, vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Messe via Messe al via a fine mese, accordo vescovi-governo: assist di Papa Francesco al premier Conte Il Messaggero DIRETTA SANTA MESSA RAI 1, VIDEO STREAMING/ Il Buon Pastore e il coronavirus

Nella Domenica del Buon Pastore, in attesa della celebrazione della Santa Messa in diretta tv e video streaming, tornano “utili” e dirimenti le parole utilizzate da Papa Francesco questa mattina per i ...

Luco dei Marsi, cimitero: completati i lavori, ecco quando riapre

De Rosa: “Abbiamo voluto accelerare le attività nell’area proprio per far sì che i cittadini trovassero, col conforto della riapertura, anche una situazione migliore nella struttura” LUCO DEI MARSI – ...

Nella Domenica del Buon Pastore, in attesa della celebrazione della Santa Messa in diretta tv e video streaming, tornano “utili” e dirimenti le parole utilizzate da Papa Francesco questa mattina per i ...De Rosa: “Abbiamo voluto accelerare le attività nell’area proprio per far sì che i cittadini trovassero, col conforto della riapertura, anche una situazione migliore nella struttura” LUCO DEI MARSI – ...