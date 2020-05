Meloni | domani attenzione alle multe perché nessuno ha capito chi può fare cosa

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 3 maggio 2020)parte la cosiddetta “Fase 2”, mahaesattamente chi può. Lo scrive su Fb Giorgiaalla vigilia della “ripartenza”. “Aspettiamo che il governo interpreti se stesso e che delle circolari interpretative scritte da gruppi di esperti spieghino i DPCM scritti da altri gruppi di esperti”. “Nel frattempo – concludepuò escludere di beccarsi una multa per aver fatto qualchesa dire se potevaoppure no. Ma non ditelo in giro, perché chi critica la confusione del governo è un cattivone irresponsabile. Tutti muti eincrociate le dita. Giorgianon è la sola ad esprimere dubbi sulla fase 2. Lo ha fatto anche il virologo Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia ...