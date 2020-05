Maturità al tempo del Covid | nuova formula | vecchi rimedi

Leggi su panorama

(Di domenica 3 maggio 2020) In attesa degli ultimi decreti ministeriali, la forma dell'esame di Stato è ormai definita. Dopo quattro mesi di didattica a distanza, per mezzo milione di studenti la prova conclusiva sarà solo orale e in presenza. Via gli scritti, quindi, ma arrivederci (o addio?) anche alle lezioni tramite computer: dal 17 giugno le commissioni di docenti esamineranno in aula i candidati. Tanti sono i tasselli ancora da posizionare, dal calcolo dei crediti alla modalità del colloquio, fino alla messa in sicurezza per la salute di tutti, ma ora è già possibile – e consigliato - iniziare a mettere a fuoco che caratteristiche dovrà avere il prossimo mese per i maturandi.La, ma per uscire nella maniera migliore possibile dalla quinta superiore, ilo è sempre lo stesso: studiare. Serve trovare concentrazione da subito e ...