Mascherine e distanza di 1,8 metri: le regole per i luoghi di lavoro (Di domenica 3 maggio 2020) Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, alla vigilia dell'inizio della fase 2 ha emesso un'ordinanza, la numero 48 (che sostituisce la 38) per il lavoro in sicurezza. Riguarda tutti gli ambienti lavorativi, esclusi quelli sanitari e i cantieri, compresi gli uffici pubblici e privati, i liberi professionisti e i lavoratori autonomi. Si parte dalle modalità per raggiungere il posto di lavoro, riepilogando le norme per il corretto uso dei mezzi pubblici (mascherina obbligatoria e guanti raccomandati) e promuovendo l'uso dei mezzi di trasporto individuali come biciclette e mezzi elettrici. Anche sul posto di lavoro è obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica. È consigliato il mantenimento della distanza interpersonale di 1,8 metri e, dove non è possibile tenerla, l'uso di guanti, occhiali, tute, cuffie, camici e di tutti gli altri ... Leggi su iltirreno.gelocal Coronavirus - il viceministro Sileri è certo : “A giugno torneremo alla normalità - con mascherine e distanza”

