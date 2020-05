Mascherine chirurgiche a 50 centesimi: da domani scatta la vendita (Di domenica 3 maggio 2020) Arrivano le Mascherine a prezzo contenute promesse dal premier Conte. Infatti da lunedì sarà possibile acquistare le Mascherine chirurgiche a 50 centesimi, al netto dell’Iva, in 20 mila punti della grande distribuzione. E’ l’accordo siglato dal Commissario Arcuri, Confcommercio, Federdistribuzione e Conad. Dopo l’intesa con farmacie e parafarmacie (30 mila punti vendita) e con la formalizzazione di quella raggiunta con i tabaccai si arriva così a 100 mila punti vendita dotati delle Mascherine al prezzo concordato. Leggi su laprimapagina Fase 2 - mascherine obbligatorie in Campania : quale scegliere tra chirurgiche - ospedaliere e filtranti

Coronavirus - 50mila punti vendita per le mascherine chirurgiche a 50 centesimi l’una

Tutti con mascherine per fase 2 : chirurgiche - di stoffa e FFP - differenze effettive (Di domenica 3 maggio 2020) Arrivano lea prezzo contenute promesse dal premier Conte. Infatti da lunedì sarà possibile acquistare lea 50, al netto dell’Iva, in 20 mila punti della grande distribuzione. E’ l’accordo siglato dal Commissario Arcuri, Confcommercio, Federdistribuzione e Conad. Dopo l’intesa con farmacie e parafarmacie (30 mila punti) e con la formalizzazione di quella raggiunta con i tabaccai si arriva così a 100 mila puntidotati delleal prezzo concordato.

FedericoDinca : Puntuale intervento del commissario per l’emergenza #coronavirus, Arcuri. Da lunedì mascherine chirurgiche a €0,50… - ComuneMI : Al via un progetto sperimentale per consegnare mascherine chirurgiche direttamente al domicilio delle famiglie. Le… - Corriere : Conte: «Ora fase 2, rispettare distanza di 1 metro anche a casa. Mascherine chirurgiche a 50 cent» - M5sInfo : RT @M5SLazio: ?? Il #dpcm26aprile ha stabilito un prezzo fisso per le #mascherine chirurgiche: nella #Fase2 resterà necessario adottare tut… - MutiLeonilde : RT @ultimenotizie: Saranno circa 20.000 i punti vendita della grande distribuzione dove da domani le mascherine chirurgiche potranno essere… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine chirurgiche Coronavirus, medici suggeriscono l'alternativa alle mascherine chirurgiche Sputnik Italia Coronavirus: tornano ad aumentare i positivi, 1.195 il totale delle vittime

I positivi al coronavirus in Liguria sono attualmente 5.279 (98 più di ieri), con 1.838 guariti (77 più di ieri) e, purtroppo, 11 morti registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.195. I ...

Sicurezza sul lavoro, ecco le nuove regole

Firenze – Una nuova ordinanza, la numero 48, che sostituisce la precedente in tema di sicurezza sul lavoro, è stata emessa oggi, domenica 3 maggio, alla vigilia dell’inizio della fase 2 della lotta al ...

I positivi al coronavirus in Liguria sono attualmente 5.279 (98 più di ieri), con 1.838 guariti (77 più di ieri) e, purtroppo, 11 morti registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.195. I ...Firenze – Una nuova ordinanza, la numero 48, che sostituisce la precedente in tema di sicurezza sul lavoro, è stata emessa oggi, domenica 3 maggio, alla vigilia dell’inizio della fase 2 della lotta al ...