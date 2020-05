Manchester United, Rooney: «Pogba? Morrison meglio di lui per distacco» (Di domenica 3 maggio 2020) Rooney ha parlato di quanto Morrison eccellesse tra i giovani del Manchester United, oscurando giocatori come Pogba e Lingard Nella sua rubrica sul Sunday Times, Wayne Rooney ha “snobbato” Paul Pogba e altre giovani promesse del Manchester United, elogiando invece Ravel Morrison. «Ricordo di aver visto Ravel Morrison e aver pensato che avesse tutto il necessario per un giocatore del suo ruolo. Fece tre tunnel a Nemanja Vidic nel giro di un minuto in una partita di allenamento. Ma ha lottato con lo stile di vita e il suo ambiente, il che è stato triste per lui. Perché ho visto salire Paul Pogba, Jesse Lingard e tutti questi giocatori. E Ravel era meglio di chiunque altro per distacco». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Roma - Smalling vuole restare : il piano del club giallorosso per il riscatto dal Manchester United

David Beckham - lo ‘Spice Boy’ del Manchester United

Emergenza Coronavirus : il Manchester United rimborserà i propri abbonati (Di domenica 3 maggio 2020)ha parlato di quantoeccellesse tra i giovani del, oscurando giocatori comee Lingard Nella sua rubrica sul Sunday Times, Wayneha “snobbato” Paule altre giovani promesse del, elogiando invece Ravel. «Ricordo di aver visto Ravele aver pensato che avesse tutto il necessario per un giocatore del suo ruolo. Fece tre tunnel a Nemanja Vidic nel giro di un minuto in una partita di allenamento. Ma ha lottato con lo stile di vita e il suo ambiente, il che è stato triste per lui. Perché ho visto salire Paul, Jesse Lingard e tutti questi giocatori. E Ravel eradi chiunque altro per». Leggi su Calcionews24.com

PietroMazzara : LA PARTITA DEL GIORNO - 2 maggio 2007, Milan-Manchester United 3-0. A Milano piove, ma è quell’atmosfera che render… - Teo__Visma : Il quarto tra Manchester United e Bayern Monaco sorride ai tedeschi che vincono 2-1 in Baviera e perdono 3-2 a Manc… - Mediagol : Manchester United, Rooney: 'Morrison più forte di Pogba e Lingard, è riuscito a rovinare tutto'… - Teo__Visma : @ormal1969 L'ultimo trofeo del Manchester United, come il ritorno in Champions League, mi pare sia roba sua. Non é… - Teo__Visma : Si ferma agli ottavi il Milan di Leonardo, rullato dal Manchester United (2-3 a San Siro e 4-0 ad Old Trafford) con… -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United Accadde oggi: il Manchester United torna campione d'Inghilterra dopo 26 anni - Sportmediaset Sport Mediaset Manchester United, Rooney: «Pogba? Morrison meglio di lui per distacco»

Nella sua rubrica sul Sunday Times, Wayne Rooney ha “snobbato” Paul Pogba e altre giovani promesse del Manchester United, elogiando invece Ravel Morrison. «Ricordo di aver visto Ravel Morrison e aver ...

Inter, Pogba si complica: in arrivo mega offerta per il francese

Stando a quanto riportato dal Sunday Express, il Manchester United è pronto a cedere Paul Pogba durante la prossima finestra di mercato. Il francese ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2021 e avr ...

Nella sua rubrica sul Sunday Times, Wayne Rooney ha “snobbato” Paul Pogba e altre giovani promesse del Manchester United, elogiando invece Ravel Morrison. «Ricordo di aver visto Ravel Morrison e aver ...Stando a quanto riportato dal Sunday Express, il Manchester United è pronto a cedere Paul Pogba durante la prossima finestra di mercato. Il francese ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2021 e avr ...