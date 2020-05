Madonna | la pop star americana contagiata dal coronavirus

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 3 maggio 2020), l’annuncio che sconvolge i fan, la cantantepiù amata al mondo, ha scoperto di avere avuto il. Fortunatamente per lei non ci sono stati problemi ad esso collegati, in quanto probabilmente lo ha sviluppato, ma in modo asintomatico o comunque con problematiche lievi rispetto a coloro che sono finiti in ospedale. Lei non si è nemmeno accorta, lo ha scoperto semplicemente effettuando un test. Tramite questo test la cantante ha scoperto di avere sviluppato gli anticorpi, Questo significa che lo ha avuto, non si sa ancora in quale forma ma anche lei è stata colpita. Forse è stata tra i primi casi, Forse si è trattato di un malessere recente, ma a quanto pare nulla di preoccupante altrimenti si ricorderebbe di essere stata male. Prima di chiudersi in casa come tutta la popolazione mondiale, la cantante ha avuto a ...