Lunedì 4 maggio Fase 2 | congiunti | lavoro | trasporti | funerali | febbre

lazio_magazine : RT @calciomercato_m: FASE 2 - Da lunedì 4 maggio tutti i cimiteri di Napoli accessibili ai cittadini nel rispetto del distanziamento social… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: FASE 2 - Da lunedì 4 maggio tutti i cimiteri di Napoli accessibili ai cittadini nel rispetto del distanziamento social… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FASE 2 - Da lunedì 4 maggio tutti i cimiteri di Napoli accessibili ai cittadini nel rispetto del distanziamento sociale… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: FASE 2 - Da lunedì 4 maggio tutti i cimiteri di Napoli accessibili ai cittadini nel rispetto del distanziamento social… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: FASE 2 - Da lunedì 4 maggio tutti i cimiteri di Napoli accessibili ai cittadini nel rispetto del distanziamento social… -

Ultime Notizie dalla rete : Lunedì maggio

Corriere della Sera

Restano in vigore le regole di sicurezza per l'accesso e le raccomandazioni ad uscire solo per operazioni essenziali e indifferibili ISERNIA. A partire da domani, lunedì 4 maggio, quattro uffici posta ...Scatta da lunedì la Fase 2 dell'emergenza coronavirus. Per chi va al lavoro sarà sufficiente esibire un tesserino, ma non ci sarà bisogno dell'autocertificazione. Così come non servirà per andare a fa ...