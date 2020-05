Loredana Fiorentino/ “Luigi Favoloso e Nina Moric? Lei è attrice di film horror”

ahoy_boy98 : RT @LiveNoneladUrso: Torna a parlare Loredana Fiorentino, la mamma di Luigi Mario Favoloso 'Sono delusa e amareggiata da Nina' #noneladurs… - destefano_fede : RT @LiveNoneladUrso: Torna a parlare Loredana Fiorentino, la mamma di Luigi Mario Favoloso 'Sono delusa e amareggiata da Nina' #noneladurs… - LiveNoneladUrso : Torna a parlare Loredana Fiorentino, la mamma di Luigi Mario Favoloso 'Sono delusa e amareggiata da Nina'… - eliisabrunoni : RT @Ilcaffeucciotr1: Si il covid19 è molto importante ma io voglio Loredana Fiorentino sfilare, Nina Moric che legge le chat pensando di fa… - Ilcaffeucciotr1 : Si il covid19 è molto importante ma io voglio Loredana Fiorentino sfilare, Nina Moric che legge le chat pensando di… -

Ultime Notizie dalla rete : Loredana Fiorentino

Il Sussidiario.net

Loredana Fiorentino, la madre di Luigi Mario Favoloso, è protagonista di un rvm a Live non è la D’Urso che ci mostra come ha preso le parole dell’ex fidanzata di suo figlio Nina Moric. Spiega: “Sono a ...La mamma di Mario Luigi Favoloso, ex cognata di Nina Moric, Loredana Fiorentino, ha pubblicato nelle scorse ore alcuni video sulle stories di Instagram, in cui ha chiesto a gran voce la riapertura di ...