Lo statalismo da Covid allarma le imprese (Di domenica 3 maggio 2020) “Ci risiamo...”. Ai piani alti del mondo industriale l’editoriale dell’ex premier Romano Prodi che invoca un significativo ritorno dello Stato nell’economia – non solo in qualità di propulsore della politica industriale ma anche come nuovo azionista delle medio-grandi imprese temporaneamente in difficoltà – viene visto come l’ennesimo segnale di un nascente e strisciante “statalismo da Covid”. La preoccupazione è che la politica questa volta, dopo gli ultimi 30 anni di privatizzazioni e primazia del mercato, voglia sfruttare l’emergenza del coronavirus per tornare a una centralità perduta nel mondo produttivo italiano. In altri termini, così come lo Stato (e il governo) ora è di nuovo il punto di riferimento per i cittadini per questioni di vita o di morte come la gestione della ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 3 maggio 2020) “Ci risiamo...”. Ai piani alti del mondo industriale l’editoriale dell’ex premier Romano Prodi che invoca un significativo ritorno dello Stato nell’economia – non solo in qualità di propulsore della politica industriale ma anche come nuovo azionista delle medio-granditemporaneamente in difficoltà – viene visto come l’ennesimo segnale di un nascente e strisciante “da”. La preoccupazione è che la politica questa volta, dopo gli ultimi 30 anni di privatizzazioni e primazia del mercato, voglia sfruttare l’emergenza del coronavirus per tornare a una centralità perduta nel mondo produttivo italiano. In altri termini, così come lo Stato (e il governo) ora è di nuovo il punto di riferimento per i cittadini per questioni di vita o di morte come la gestione della ...

delvecchiog : E se come effetto collaterale il Covid ribaltasse i rapporti di forza fra stato e mercato? Se tornasse in voga la p… - fabrizioturello : Sono curioso di come imprenditori e professionisti gisutificheranno i prezzi delle mascherine di questi mesi. Ovvia… -

Ultime Notizie dalla rete : statalismo Covid Lo statalismo da Covid allarma le imprese L'HuffPost Lo statalismo da Covid allarma le imprese

“Ci risiamo...”. Ai piani alti del mondo industriale l’editoriale dell’ex premier Romano Prodi che invoca un significativo ritorno dello Stato nell’economia – non solo in qualità di propulsore della p ...

Coronavirus e diritti sospesi in Italia, ora c'è l'appello a Mattarella

Caro presidente Sergio Mattarella, Le scriviamo per esprimerle la nostra preoccupazione per le libertà sospese in Italia, tante, troppe e da troppo tempo. Per farlo facciamo nostre le parole del premi ...

“Ci risiamo...”. Ai piani alti del mondo industriale l’editoriale dell’ex premier Romano Prodi che invoca un significativo ritorno dello Stato nell’economia – non solo in qualità di propulsore della p ...Caro presidente Sergio Mattarella, Le scriviamo per esprimerle la nostra preoccupazione per le libertà sospese in Italia, tante, troppe e da troppo tempo. Per farlo facciamo nostre le parole del premi ...