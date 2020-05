Live – Non è la D’Urso, ospiti ed anticipazioni domenica 3 maggio 2020: si riparlerà dello ‘scandalo’ che coinvolse una famosa showgirl? (Di domenica 3 maggio 2020) Nella serata di oggi, domenica 3 maggio, nuovo appuntamento su Canale 5 con “Live – Non è la D’Urso”. Si dovrebbe tornare a parlare del famoso “Prati-gate”; lo “scandalo” che aveva coinvolto Pamela Prati esattamente un anno fa. La famosa showgirl sarda, oggi 61enne, aveva annunciato che finalmente sarebbe convolata a nozze: il fortunato sarebbe stato il fantomatico Mark Caltagirone (che le avrebbe inviato alcune foto intime) e che avrebbe adottato due bambini, un maschio e una femmina; invece poi, Pamela si sarebbe dovuta rassegnare al fatto che fosse tutto un imbroglio, del quale ha accusato le sue ex manager Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Mark Caltagirone non esiste! A far sapere che questo sarà uno degli argomenti della serata, è stata “Dagospia” di Roberto D’Agostino, che a suo tempo ... Leggi su pianetadonne.blog Marco Carta furioso in una live : “Non ve lo permetto! Voglio informare anche Maria De Filippi. Barbara mi ha chiamato…”

Domenica 3 maggio 2020 : ospiti Domenica In - Da noi… a ruota libera - Live-Non è la d'Urso - Che tempo che fa - Non è l'Arena

