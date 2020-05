Licia Nunez lancia una frecciatina a Pago | attacca poi Antonella Elia | “Lei istiga sempre”

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 3 maggio 2020)critica il comportamenti di, l’ex gieffina torna poi adredefinendola una persona chesempretorna ad attirare l’attenzione del gossip, l’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip è stata ospite di Giada Di Miceli a Non succederà più, trasmissione radiofonica in onda su Radio Radio. L’ex gieffina ha parlato di, i due nella casa più spiata d’Italia non sono riusciti ad andare d’accordo, lui aveva addirittura chiesto a Serena di stare alla larga da. Parlando di lui laha detto: “Ho trovato fuori luogo alcune sue esternazione. Dubitare sulla mia storia passata e addirittura su quella attuale. Mi chiedo come può una persona esprimersi in tal modo non conoscendo la persona. E più che ...