Licia Nunez “Antonella Elia istiga | Barbara mi ha salvata | su Serena e Pago”

(Di domenica 3 maggio 2020)ricorda la recente esperienza al Grande Fratello Vip 2020, parlando di AntonellaEnardu, Pago e non solo...

Licia Nunez è stata la protagonista dell’intervista di ieri della trasmissione “Non succederà più”, programma radiofonico in onda su Radio Radio, condotto da Giada Di Miceli. La bella attrice italiana ...Licia Nunez è stata la protagonista di una lunga chiacchierata oggi su Radio Radio con Giada Di Miceli. Quest’ultima ha ospitato l’ex gieffina nella sua trasmissione intitolata Non succederà più per p ...