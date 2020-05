L’Eredità da lunedì 4 maggio riparte dal torneo dei Campioni per la protezione civile

Leggi su dituttounpop

(Di domenica 3 maggio 2020) L’Ereditàda lunedì 4alle 18:45 con un nuovo ciclo di puntate inedite con ildeiun piccolo pezzo di normalità televisiva: da lunedì 4si riaccende L’Eredità con un nuovo ciclo di puntate inedite realizzate in piena conformità con le regole imposte in questo periodo. Ma il programma di Rai 1 si riaccende alle 18:45 in una nuova modalità. Il popolare programma di Rai 1 condotto da Flavio Insinna torna in onda per offrire, con l’accordo e il sostegno della Rai il proprio contributo di solidarietà all’Organizzazione che ha operato per affrontare la crisi dovuta al Coronavirus, il dipartimento della. Le puntate, prodotte in collaborazione con Banijay Italia, saranno quindi organizzate in una serie di “tornei settimanali”, nei quali ...