Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per oggi e domani: rovesci temporaleschi al Sud, poi miglioramento (Di domenica 3 maggio 2020) Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le Previsioni per la giornata di oggi e domani. oggi al Nord: molto nuvoloso al mattino sulle aree alpine occidentali con precipitazioni lungo le aree di confine, ma con tendenza a miglioramento con schiarite; sereno o velato sul resto del Nord, con residui annuvolamenti al mattino sul Veneto ed Emilia Romagna orientale, con locali piovaschi in dissolvimento. Centro e Sardegna: sereno o poco nuvoloso sul versante tirrenico; parzialmente nuvoloso sulle restanti aree con annuvolamenti in sviluppo a iniziare dal settore marchigiano con associati rovesci anche temporaleschi in estensione all’Abruzzo e alle aree interne di Toscana, settore est dell’Umbria e Appennino laziale. Tendenza dal pomeriggio a un deciso miglioramento con schiarite a iniziare da Marche, Umbria e Toscana, in estensione al resto del Centro a ... Leggi su meteoweb.eu Previsioni Meteo domenica 3 maggio : attenzione ai temporali pomeridiani al Sud

Meteo - le previsioni di domenica 22 marzo

Previsioni Meteo fino a metà maggio : dopo l’ondata di caldo della prossima settimana potrebbe tornare il maltempo (Di domenica 3 maggio 2020) Il Serviziodell’Aeronauticacomunica leper la giornata dial Nord: molto nuvoloso al mattino sulle aree alpine occidentali con precipitazioni lungo le aree di confine, ma con tendenza a miglioramento con schiarite; sereno o velato sul resto del Nord, con residui annuvolamenti al mattino sul Veneto ed Emilia Romagna orientale, con locali piovaschi in dissolvimento. Centro e Sardegna: sereno o poco nuvoloso sul versante tirrenico; parzialmente nuvoloso sulle restanti aree con annuvolamenti in sviluppo a iniziare dal settore marchigiano con associatianchein estensione all’Abruzzo e alle aree interne di Toscana, settore est dell’Umbria e Appennino laziale. Tendenza dal pomeriggio a un deciso miglioramento con schiarite a iniziare da Marche, Umbria e Toscana, in estensione al resto del Centro a ...

OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: #Meteo Queste le previsioni del tempo di oggi #3maggio - cappelIaiomatto : #Meteo Queste le previsioni del tempo di oggi #3maggio - ARS_Bologna : Previsioni per domani a Bologna: Massima di 24° C e minima di 12° C. #meteo #bologna #arsbologna #radioamatori - TgLa7 : Le previsioni #meteo di domenica 3 maggio 2020 - GazzettinoL : Meteo Italia previsioni di oggi Programmi televisivi ora in tv oggi Oroscopo di oggi VANGELO Da chi andremo? Tu… -