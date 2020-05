Le aziende delocalizzate torneranno nel cortile mediterraneo (Di domenica 3 maggio 2020) Il Covid-19 indurrà molte imprese italiane a riportare in patria le linee produttive che avevano spostato all'estero. Un fenomeno che potrebbe avere effetti positivi sull'occupazione e sulla stabilità del mercato interno.Con la mancata azione socialmente solidale, nei primi giorni di crisi da coronavirus in Italia, l'Unione europea si è autocondannata a sopravvivere per mera utilità mercantilistica anziché evolversi davvero in una comunità di destini. Da sola ha creato più danni per il nostro futuro comune di quanti ne possa imputare a decine di Viktor Orban.Se l'Ue vorrà rimanere minimo comun denominatore economico, dovrà indurre presto le capitali del continente a rivedere l'efficienza e la stabilità istituzionale, ma soprattutto la condivisione di responsabilità per eliminare la possibilità che un ... Leggi su panorama (Di domenica 3 maggio 2020) Il Covid-19 indurrà molte imprese italiane a riportare in patria le linee produttive che avevano spostato all'estero. Un fenomeno che potrebbe avere effetti positivi sull'occupazione e sulla stabilità del mercato interno.Con la mancata azione socialmente solidale, nei primi giorni di crisi da coronavirus in Italia, l'Unione europea si è autocondannata a sopravvivere per mera utilità mercantilistica anziché evolversi davvero in una comunità di destini. Da sola ha creato più danni per il nostro futuro comune di quanti ne possa imputare a decine di Viktor Orban.Se l'Ue vorrà rimanere minimo comun denominatore economico, dovrà indurre presto le capitali del continente a rivedere l'efficienza e la stabilità istituzionale, ma soprattutto la condivisione di responsabilità per eliminare la possibilità che un ...

