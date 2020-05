L’ambasciatore visita le aziende italiane alla fiera Eurochocolate di Tokyo (Di domenica 3 maggio 2020) Un grande incontro e manifestazione avvenuta alle porte del blocco del Coronavirus è stata l’avventura di Eurochocolate in Giappone avvenuto con successo nelle città di Osaka, Nagoya e Tokyo. A salutare il cioccolato italiano anche l’Ambasciatore d’Italia in Giappone, Giorgio Starace, che ha fatto visita allo spazio Eurochocolate allestito presso il centralissimo Matsuya Ginza, uno dei più prestigiosi department store di Tokyo. Ad attenderlo il Presidente di Eurochocolate, Eugenio Guarducci, che ha voluto ringraziare la diplomazia italiana in Giappone per l’attenzione mostrata verso questo ambizioso progetto, nato con lo scopo di ampliare sensibilmente la presenza del cioccolato made in italy in un mercato estremamente interessante e dove altri paesi europei sono già ... Leggi su ildenaro (Di domenica 3 maggio 2020) Un grande incontro e manifestazione avvenuta alle porte del blocco del Coronavirus è stata l’avventura diin Giappone avvenuto con successo nelle città di Osaka, Nagoya e. A salutare il cioccolato italiano anche l’Ambasciatore d’Italia in Giappone, Giorgio Starace, che ha fattoallo spazioallestito presso il centralissimo Matsuya Ginza, uno dei più prestigiosi department store di. Ad attenderlo il Presidente di, Eugenio Guarducci, che ha voluto ringraziare la diplomazia italiana in Giappone per l’attenzione mostrata verso questo ambizioso progetto, nato con lo scopo di ampliare sensibilmente la presenza del cioccolato made in italy in un mercato estremamente interessante e dove altri paesi europei sono già ...

DavidePell : RT @Phil_di_Fer: Nella Parigi occupata dai nazisti, l’ambasciatore tedesco Otto Abetz, in visita allo studio di Picasso, alla visione di un… - MilettoMaria : RT @Phil_di_Fer: Nella Parigi occupata dai nazisti, l’ambasciatore tedesco Otto Abetz, in visita allo studio di Picasso, alla visione di un… - Claudio60541204 : RT @Phil_di_Fer: Nella Parigi occupata dai nazisti, l’ambasciatore tedesco Otto Abetz, in visita allo studio di Picasso, alla visione di un… - RobertaVestri : RT @Phil_di_Fer: Nella Parigi occupata dai nazisti, l’ambasciatore tedesco Otto Abetz, in visita allo studio di Picasso, alla visione di un… - RITA46625162 : RT @Phil_di_Fer: Nella Parigi occupata dai nazisti, l’ambasciatore tedesco Otto Abetz, in visita allo studio di Picasso, alla visione di un… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ambasciatore visita MONTEVIDEO: PERSONALE AMBASCIATA E IIC REGALANO “CESTI SOLIDALI†9 colonne