L’Allieva 2: la trama dei due episodi in onda oggi 3 maggio, anticipazioni (Di domenica 3 maggio 2020) L’Allieva 2: la trama dei due episodi in onda oggi, anticipazioni L’ALLIEVA 2 trama – Questa sera, domenica 3 maggio 2020, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in replica la terza puntata de L’Allieva 2 con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Ma cosa succederà stasera? Qual è la trama dei due episodi de L’Allieva 2? Di seguito tutte le informazioni e le anticipazioni. Tutto quello che c’è da sapere su L’Allieva 2 L’allieva 2 trama, le anticipazioni di stasera Nel primo episodio di stasera, 3 maggio, de L’Allieva 2, intitolato L’acaro rosso vediamo Lara, Marco e Alice andare a una serata dove incontrano un uomo che minaccia Lara. La mattina seguente, l’uomo viene ritrovato senza vita dentro il cimitero del Verano, picconato. L’assassino si rivela essere il suocero della vittima perché ... Leggi su tpi Stasera in tv serie Rai – L’Allieva stagione 2 : cast e trama episodi di oggi

L'Allieva 2 in replica - anticipazioni trama terza puntata con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale

